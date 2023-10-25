NASA перепишет миссию по возвращению образцов с Марса: в чем причина проблем

Амбициозный проект включает в себя несколько роботов, посадочных и орбитальных аппаратов, причем в настоящее время сбор образцов осуществляет марсоход NASA Perseverance. В обзоре говорится, что вероятность соблюдения сроков запуска в 2028 году практически нулевая, а стоимость полного жизненного цикла оценивается в 8-11 млрд долларов.

В ответ на это NASA сформировало группу для разработки новой архитектуры миссии. Рассматриваются такие варианты, как запуск посадочного и орбитального аппаратов по отдельности или привлечение Европейского космического агентства для отправки орбитального аппарата. Также рассматривается возможность уменьшения количества образцов для упрощения космического аппарата и снижения стоимости. NASA планирует сделать окончательный выбор к концу 2024 года, чтобы не пропустить запуск космического аппарата в 2028 году.

Несмотря на проблемы с бюджетом и графиком, NASA сохраняет приверженность миссии Mars Sample Return, признавая ее потенциал для революционного изменения наших представлений о Марсе и Солнечной системе.