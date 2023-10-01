NASA показало очередной пылевой вихрь на Марсе

По снимкам, присланным марсоходом, специалисты установили, что вихрь прошёл в 4 км от аппарата в направлении с востока на запад со скоростью около 19 км/ч. Ширина вихря составила приблизительно 60 метров, высота — около 2 км, при этом в кадры, сделанные ровером, попали нижние 118 метров вихря.

Обычно такие вихри на Марсе наблюдаются весной и летом, в световой день. На их формирование влияет подъём и вращение тёплого слоя атмосферы вблизи поверхности Марса, а в центре вихря создаётся область пониженного давления. Вихри необходимы для транспортировки тепла и пыли, и даже полезны для техники: помогают марсоходам очищать солнечные батареи.