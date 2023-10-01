Наука и технологии
00:15, 01 октября 2023
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NASA показало очередной пылевой вихрь на Марсе

Который прошёл недалеко от марсохода

Марсоход NASA Perseverance заснял крупный пылевой вихрь на Красной планете. Вихрь был запечатлён во время прохождения вдоль западного края кратера Езеро.

NASA показало очередной пылевой вихрь на Марсе

© NASA

По снимкам, присланным марсоходом, специалисты установили, что вихрь прошёл в 4 км от аппарата в направлении с востока на запад со скоростью около 19 км/ч. Ширина вихря составила приблизительно 60 метров, высота — около 2 км, при этом в кадры, сделанные ровером, попали нижние 118 метров вихря.

Обычно такие вихри на Марсе наблюдаются весной и летом, в световой день. На их формирование влияет подъём и вращение тёплого слоя атмосферы вблизи поверхности Марса, а в центре вихря создаётся область пониженного давления. Вихри необходимы для транспортировки тепла и пыли, и даже полезны для техники: помогают марсоходам очищать солнечные батареи.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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