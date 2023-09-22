НАСА столкнётся с проблемами при попытке привезти образцы с Марса

В обзоре говорится, что сроки запуска, первоначально намеченные на 2028 год, нереальны и могут быть установлены не ранее 2030 года. Кроме того, бюджет программы, оцениваемый в 4,4 млрд долларов, признан недостаточным, и для ее реализации требуется бюджет в размере от 8 до 11 млрд долларов.

Миссия MSR рассматривается как важнейший следующий шаг в исследовании Марса, направленный на сбор образцов, которые могут дать представление о геологии планеты и возможности существования жизни в прошлом. Однако высказывались опасения, что высокая стоимость программы может повлиять на финансирование других научных миссий.

Ожидается, что NASA рассмотрит и пересмотрит планы MSR для решения этих проблем.