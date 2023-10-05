NASA выделило деньги на строительство жилых домов на Луне

19:36, 05 октября 2023
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NASA выделило деньги на строительство жилых домов на ЛунеИх будут печатать на 3D-принтере
NASA выделило американской компании ICON бюджет в $60 млн для строительства жилых домов на Луне. Особенность проекта в том, что это будет жильё не только для членов лунных миссий, но и для простых людей.
© ICON
На Луне ICON применит свой опыт строительства жилья на Земле с помощью 3D-принтера. В качестве строительного материала будет использован лунный бетон.
В настоящее время инженеры NASA и ICON готовят проект. Одной из составляющей являются различные варианты лунных домов.