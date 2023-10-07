NASA заявило, что рассматривает возможность участия в российско-китайском проекте лунной станции

17:39, 07 октября 2023
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NASA заявило, что рассматривает возможность участия в российско-китайском проекте лунной станцииАгентство не намерено рушить отношения
Менеджер по стратегическим коммуникациям проекта окололунной станции NASA Gateway Тиффани Трэвис в беседе с ТАСС заявила, что агентство «оставляет двери открытыми» для сотрудничества с Россией и Китаем по части строительства Международной научной лунной станции (МНЛС).
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Это российско-китайский проект и NASA рассматривает возможность к нему присоединиться. Трэвис отметила, что всегда «есть возможность учиться и присоединиться».
«Всегда есть возможности, которые можно исследовать, всегда есть возможность учиться и присоединиться. Надо всегда держать двери открытыми», — подчеркнула менеджер NASA в ответ на вопрос о возможности присоединения NASA к российско-китайскому лунному проекту.