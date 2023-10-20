Настройки экзоскелета упростили по принципу плейлистов с музыкой

Система использует алгоритмы машинного обучения, предлагая несколько профилей помощи, и пользователь выбирает тот, который ему удобнее. Затем алгоритм предлагает другой профиль, оптимизируя работу пользователя.

Команда протестировала систему на 14 участниках, носящих голеностопные экзоскелеты, и обнаружила, что пользователи неизменно выбирают один и тот же профиль помощи примерно после 45 решений. После 50 раундов участники проверили свои настройки в сравнении с 10 случайно сгенерированными профилями, при этом предложения алгоритма выбирались примерно в 90% случаев.

Подход, основанный на предпочтениях пользователей, обеспечивает более ориентированный на пользователя контроль над экзоскелетами по сравнению с традиционными биомеханическими или физиологическими настройками.