Настройки экзоскелета упростили по принципу плейлистов с музыкой

Настройки экзоскелета упростили по принципу плейлистов с музыкойИспытания прошли успешно
Группа инженеров из Мичиганского университета, Google и Georgia Tech создала простой пользовательский интерфейс, который позволяет людям программировать настройки помощи экзоскелета, подобно тому, как музыкальные сервисы формируют плейлисты на основе отзывов пользователей.
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Система использует алгоритмы машинного обучения, предлагая несколько профилей помощи, и пользователь выбирает тот, который ему удобнее. Затем алгоритм предлагает другой профиль, оптимизируя работу пользователя.
Команда протестировала систему на 14 участниках, носящих голеностопные экзоскелеты, и обнаружила, что пользователи неизменно выбирают один и тот же профиль помощи примерно после 45 решений. После 50 раундов участники проверили свои настройки в сравнении с 10 случайно сгенерированными профилями, при этом предложения алгоритма выбирались примерно в 90% случаев.
Подход, основанный на предпочтениях пользователей, обеспечивает более ориентированный на пользователя контроль над экзоскелетами по сравнению с традиционными биомеханическими или физиологическими настройками.