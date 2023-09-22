Новый инструмент редактирования генов сократил «лишние» мутации более чем на 70%

Новый инструмент предназначен для исправления примерно половины мутаций, вызывающих заболевания, что обеспечивает более высокий уровень точности и безопасности по сравнению с традиционной технологией CRISPR. Исследователи расщепили редактор адениновых оснований (ABE), используемый в CRISPR, на два отдельных белка, которые остаются неактивными до воздействия препарата сиролимуса (рапамицина). Сиролимус активирует расщепленный ABE, позволяя вносить точные правки, а затем дезактивирует его по мере метаболизма препарата. При тестировании метода на гене PCSK9 в печени мыши была изменена одна пара оснований A●T на пару оснований G●C, что позволило устранить мутации, связанные с генетическими заболеваниями.