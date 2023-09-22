Новый инструмент редактирования генов сократил «лишние» мутации более чем на 70%Заявили ученые
Ученые из Университета Райса разработали усовершенствованную версию инструмента для редактирования генов CRISPR, который можно активировать или деактивировать по мере необходимости, что значительно снижает риск непреднамеренных мутаций генома.
Новый инструмент предназначен для исправления примерно половины мутаций, вызывающих заболевания, что обеспечивает более высокий уровень точности и безопасности по сравнению с традиционной технологией CRISPR. Исследователи расщепили редактор адениновых оснований (ABE), используемый в CRISPR, на два отдельных белка, которые остаются неактивными до воздействия препарата сиролимуса (рапамицина). Сиролимус активирует расщепленный ABE, позволяя вносить точные правки, а затем дезактивирует его по мере метаболизма препарата. При тестировании метода на гене PCSK9 в печени мыши была изменена одна пара оснований A●T на пару оснований G●C, что позволило устранить мутации, связанные с генетическими заболеваниями.