Новый робот обнаружит человека даже по самым тихими издаваемым им звукам

Этот прорыв в области акустической локализации стал возможен благодаря использованию алгоритмов машинного обучения. Исследователи обучили свою модель отфильтровывать внешние шумы и звуки, создаваемые самим роботом, что позволяет ему точно определять местоположение человека даже в условиях помех.

Новый подход открывает совершенно иные перспективы для использования роботов в тесном взаимодействии с людьми, повышая уровень безопасности и эффективности их работы.

Традиционно роботы используют камеры и лидары для навигации в пространстве, однако эти датчики могут выходить из строя или становиться недоступными в определённых условиях.

Разработанный метод позволяет роботам переключаться на использование звука для определения местоположения человека, что делает их более универсальными и надежными.