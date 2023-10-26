Новый робот обнаружит человека даже по самым тихими издаваемым им звукам

Новый робот обнаружит человека даже по самым тихими издаваемым им звукамИ ему для этого не нужны лидар или камера
Учёные из Технологического института Джорджии разработали инновационного робота, способного определять местоположение человека по тихим звукам, которые тот издает при движении.
Этот прорыв в области акустической локализации стал возможен благодаря использованию алгоритмов машинного обучения. Исследователи обучили свою модель отфильтровывать внешние шумы и звуки, создаваемые самим роботом, что позволяет ему точно определять местоположение человека даже в условиях помех.
Новый подход открывает совершенно иные перспективы для использования роботов в тесном взаимодействии с людьми, повышая уровень безопасности и эффективности их работы.
Традиционно роботы используют камеры и лидары для навигации в пространстве, однако эти датчики могут выходить из строя или становиться недоступными в определённых условиях.
Разработанный метод позволяет роботам переключаться на использование звука для определения местоположения человека, что делает их более универсальными и надежными.