Обезьяны начали вонять в ответ на человеческий шум

Обезьяны начали вонять в ответ на человеческий шумНе повторяйте за ними
Согласно результатам недавнего исследования, обезьяны приспосабливаются к шумовому загрязнению окружающей среды, увеличивая использование запаховых меток. Обезьяны, обитающие в центральной Бразилии и уже отнесенные к категории находящихся под угрозой исчезновения, используют для общения голосовые сигналы и запаховые метки.
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Однако по мере того, как места их обитания становятся объектом городской застройки, их голосовое общение становится менее эффективным из-за повышенного антропогенного шума.
В ходе исследования, проведенного под руководством ученых из Федерального университета Амазонии и Университета Англия Раскин, были прослежены девять групп диких обезьян. Было обнаружено, что с ростом уровня шума увеличивается и частота использования запаховых меток. Для приматов маркировка запахами выполняет важнейшие функции, включая передачу информации о территории и размножении.