Обезьяны начали вонять в ответ на человеческий шум

Однако по мере того, как места их обитания становятся объектом городской застройки, их голосовое общение становится менее эффективным из-за повышенного антропогенного шума.

В ходе исследования, проведенного под руководством ученых из Федерального университета Амазонии и Университета Англия Раскин, были прослежены девять групп диких обезьян. Было обнаружено, что с ростом уровня шума увеличивается и частота использования запаховых меток. Для приматов маркировка запахами выполняет важнейшие функции, включая передачу информации о территории и размножении.