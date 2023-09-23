Наука и технологии
23:44, 23 сентября 2023
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Обезьяны начали вонять в ответ на человеческий шум

Не повторяйте за ними

Согласно результатам недавнего исследования, обезьяны приспосабливаются к шумовому загрязнению окружающей среды, увеличивая использование запаховых меток. Обезьяны, обитающие в центральной Бразилии и уже отнесенные к категории находящихся под угрозой исчезновения, используют для общения голосовые сигналы и запаховые метки.

Обезьяны начали вонять в ответ на человеческий шум

© Stable Diffusion

Однако по мере того, как места их обитания становятся объектом городской застройки, их голосовое общение становится менее эффективным из-за повышенного антропогенного шума.

В ходе исследования, проведенного под руководством ученых из Федерального университета Амазонии и Университета Англия Раскин, были прослежены девять групп диких обезьян. Было обнаружено, что с ростом уровня шума увеличивается и частота использования запаховых меток. Для приматов маркировка запахами выполняет важнейшие функции, включая передачу информации о территории и размножении.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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