Обнаружен источник крупнейшего в истории марсотрясения

Исследование показало, что мощное марсотрясение, зарегистрировавшее 4,7 балла по шкале Рихтера, произошло не в результате падения метеорита, как предполагалось ранее, а под действием значительных тектонических сил в коре Марса, поскольку после многомесячных поисков не было найдено ни одного свежего кратера.

Исследование также пролило свет на сейсмическую активность Красной планеты. Доктор Бенджамин Фернандо из Оксфордского университета пояснил, что, несмотря на отсутствие на Марсе активной тектоники плит, эти сейсмические события являются результатом сброса напряжений, накопленных за миллиарды лет, вызванных тем, что различные части планеты остывают и сжимаются с разной скоростью.

Полученные результаты могут способствовать будущему пониманию проблемы безопасного обитания на Марсе.