Наука и технологии
Опубликовано 28 февраля 2024, 21:00
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1-нм техпроцесс к 2027 году: Intel представила амбициозную дорожную карту

Недавно Intel провела мероприятие Foundry Direct Connect, на котором были представлены новые интересные разработки в дорожной карте производства чипов и стратегии производства.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Intel объявила о долгожданном появлении 1-нм техпроцесса (10A), запланированном на конец 2027 года. Это знаменует собой значительный скачок в миниатюризации и открывает путь к существенному повышению производительности для компании, которая все еще проигрывает TSMC, пишут эксперты. Компания также подтвердила запуск 1,4-нм технологического узла (14A) в 2026 году.

Intel также расширяет границы автоматизации в рамках своей инициативы «10X moonshot», направленной на интеграцию искусственного интеллекта во все аспекты производственного процесса. Это включает в себя такие области, как планирование производственных мощностей, повышение производительности и даже операции на уровне пола. В дополнение к этой инициативе компания планирует внедрить ИИ-роботов. Они будут работать вместе с людьми.

Подробнее о планах компании вы можете узнать в источнике.

Автор:Армен Зангиев
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