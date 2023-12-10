10 самых сильных животных в мире

Африканский слон. В положении лёжа он может поднять 6000 кг. А весит взрослый слон чуть больше 6 тысяч килограммов.

Горилла. У этих животных очень сильные руки. При этом самцы горилл крупнее самок и могут во взрослом состоянии весить до 200 кг. В целом горилла поднимает до 815 кг.

Белый носорог. Вес взрослых самцов носорогов может составлять от 1800 до 2500 кг, самок - 1800-2000 кг. По разным оценкам, тянуть он способны вес от 800 до 1100 кг.

Овцебык. Взрослый овцебык весит от 180 до 410 кг. При этом поднимает он до 900 кг.

Тигр. Он способен бегать по скоростью 65 км/ч, а поднять - до 550 кг, что в два раза больше его собственного веса.