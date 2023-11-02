15 удивительных фактов о кошках

Очень чувствительный нюх. Благодаря своему обонянию кошки могут улавливать даже самые тонкие ароматы. Обонятельных рецепторов у них 50-80 миллионов, тогда как у человека - около 5-10 миллионов.

Необычный язык. На языке у кошек находится множество выступов, состоящих из кератина. При помощи них животные расчёсывают свою шерсть, избавляются от грязи, собирают пищу.

Гибкость позвоночника. У кошки в позвоночнике 53 подвижных позвонка, а у человека - 34.

Развитый слух. У кошек слух в несколько раз острее, чем у человека. Кошки могут улавливать звуки на частотах от 48 Гц до 85 кГц. У людей же этот диапазон составляет от 20 Гц до 20 кГц.

Особенности зрения. Кошки способны хорошо видеть при слабом освещении. Но при этом цветовое восприятие у них другое: видят мир эти животные в основном в оттенках синего и зелёного. Также им сложно воспринимать какие-то мелкие детали.

«Бесшумные» шаги. Когти у кошек могут втягиваться в лапы, поэтому передвигаться животное может почти бесшумно.

Любовь к коробкам. Это может быть связано с потребностью кошки в безопасности, в удержании тепла.