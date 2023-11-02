15 удивительных фактов о кошках
Кошки - это загадочные и очаровательные домашние животные. Но у них есть особенности, о которых важно знать.
Fleepik
Очень чувствительный нюх. Благодаря своему обонянию кошки могут улавливать даже самые тонкие ароматы. Обонятельных рецепторов у них 50-80 миллионов, тогда как у человека - около 5-10 миллионов.
Необычный язык. На языке у кошек находится множество выступов, состоящих из кератина. При помощи них животные расчёсывают свою шерсть, избавляются от грязи, собирают пищу.
Гибкость позвоночника. У кошки в позвоночнике 53 подвижных позвонка, а у человека - 34.
Развитый слух. У кошек слух в несколько раз острее, чем у человека. Кошки могут улавливать звуки на частотах от 48 Гц до 85 кГц. У людей же этот диапазон составляет от 20 Гц до 20 кГц.
Особенности зрения. Кошки способны хорошо видеть при слабом освещении. Но при этом цветовое восприятие у них другое: видят мир эти животные в основном в оттенках синего и зелёного. Также им сложно воспринимать какие-то мелкие детали.
«Бесшумные» шаги. Когти у кошек могут втягиваться в лапы, поэтому передвигаться животное может почти бесшумно.
Любовь к коробкам. Это может быть связано с потребностью кошки в безопасности, в удержании тепла.
Уникальный отпечаток носа. Это может помочь идентифицировать кошку.
Способность к самолечению. Некоторые исследования показывают, что вибрации от мурлыканья снижают боль, воспаление, ускоряют заживление костей и тканей.
Древние предки. Домашние кошки появились примерно 9 тысяч лет назад. Произошли они от африканской дикой кошки.
Способность общаться с людьми. При помощи мяуканья кошки больше общаются с людьми, а не с другими кошками.
Территориальность. Это проявляется в том, что кошки «помечают» свою территорию при помощи запахов, исходящих от их подушечек лап или мочи. Также они регулярно обходят свои «владения».
Важность сна. Кошки 70% своей жизни спят.
Необычные усы. Благодаря им животное может ориентироваться в пространстве.
Тонкое восприятие землетрясений. Кошки могут слышать звуки низкой частоты и ощущать вибрацию земли. Возможно, поэтому они начинают странно себя вести за несколько минут до начала землетрясения.