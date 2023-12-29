2023 год запомнился «бумом» чистой энергии: эксперты выделили основные инновации

Дерзкий план Caltech отправить в космос самосборную солнечную батарею, которая будет круглосуточно излучать энергию, набрал обороты благодаря частному финансированию.

Ближневосточные исследователи предложили создать гигантские солнечные башни с охлаждающими нисходящими кольцами, чтобы создать круглосуточный источник чистой энергии в пустынях.

Противовращающиеся вертикально-осевые турбины компании World Wide Wind обещают большую мощность, низкую стоимость и возможность установки на большой глубине.

Компания Mingyang Smart Energy представила 22-мегаваттную морскую турбину, одну из самых больших в мире.

Fervo, сотрудничающая с Google, использует давление жидкости для раскалывания горячей породы, что делает геотермальные технологии экономически конкурентоспособными в широких районах.

Sage Geosystems впервые создала систему хранения энергии «huff & puff» с использованием трещин в горячей породе и воды под давлением.

Китай ввел в эксплуатацию первый в мире коммерческий ядерный реактор поколения IV, использующий технологию высокотемпературного газового охлаждения.

Калифорнийская лаборатория TAE впервые осуществила магнитно-ограниченный водородно-борный синтез, предложив подход, не требующий трития.

Сэм Альтман из OpenAI поддержал компанию Helion, нацелившуюся на 50 МВт чистой термоядерной энергии к 2028 году.

- В Аризоне возродили идею размещения солнечных батарей над каналами в надежде предотвратить испарение воды и одновременно генерировать энергию.

И то ли еще будет, ждем 2024 год.