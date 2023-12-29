2023 год запомнился «бумом» чистой энергии: эксперты выделили основные инновации
Несмотря на серьезные климатические проблемы, 2023 год стал свидетелем всплеска достижений в области чистой энергетики, что позволяет с уверенностью «смотреть в будущее», считают эксперты New Atlas. Предлагаем вам взглянуть на некоторые из самых многообещающих прорывов этого года.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Дерзкий план Caltech отправить в космос самосборную солнечную батарею, которая будет круглосуточно излучать энергию, набрал обороты благодаря частному финансированию.
Ближневосточные исследователи предложили создать гигантские солнечные башни с охлаждающими нисходящими кольцами, чтобы создать круглосуточный источник чистой энергии в пустынях.
Противовращающиеся вертикально-осевые турбины компании World Wide Wind обещают большую мощность, низкую стоимость и возможность установки на большой глубине.
Компания Mingyang Smart Energy представила 22-мегаваттную морскую турбину, одну из самых больших в мире.
Fervo, сотрудничающая с Google, использует давление жидкости для раскалывания горячей породы, что делает геотермальные технологии экономически конкурентоспособными в широких районах.
Sage Geosystems впервые создала систему хранения энергии «huff & puff» с использованием трещин в горячей породе и воды под давлением.
Китай ввел в эксплуатацию первый в мире коммерческий ядерный реактор поколения IV, использующий технологию высокотемпературного газового охлаждения.
Калифорнийская лаборатория TAE впервые осуществила магнитно-ограниченный водородно-борный синтез, предложив подход, не требующий трития.
Сэм Альтман из OpenAI поддержал компанию Helion, нацелившуюся на 50 МВт чистой термоядерной энергии к 2028 году.
И то ли еще будет, ждем 2024 год.