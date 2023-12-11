2024 год «взорвет» ваш мозг высадками на Луну, полетами на Марс и огромным количеством ракет

Луна будет находиться в центре внимания: частные луноходы, такие как Intuitive Machines и Astrobotic, готовы к полетам. Японское агентство JAXA планирует историческую мягкую посадку на Луну с помощью миссии SLIM, а китайский аппарат Chang'e-6 будет искать лунные образцы.

Но это только начало. Приготовьтесь к полетам космического самолета Dream Chaser компании Sierra Space, экипажа CST-Starliner компании Boeing и европейской ракеты Ariane 6. Центральное место занимает ракета New Glenn компании Blue Origin, которая обещает поднять конкуренцию в области космических запусков.

И это еще не все: Mars EscaPADE, Jupiter Icy Moons Explorer и миссия к астероиду Гера будут раскрывать тайны за пределами Земли. И наконец проект Kuiper от Amazon, который присоединится к Starlink от SpaceX в космосе.