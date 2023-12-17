24 000 часов музыки, 463 768 платежей и 30 DDoS-атак каждую минуту: исследование Сети

Domo представила 11-й ежегодный отчет «Данные никогда не спят», раскрывающий невероятный всплеск глобального использования данных. От бурного развития искусственного интеллекта, когда такие платформы, как ChatGPT, обрабатывают умопомрачительные 6 944 запроса в минуту, до возрождения X (бывший Twitter), в котором каждые 60 секунд появляется 360 000 сообщений.