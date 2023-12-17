24 000 часов музыки, 463 768 платежей и 30 DDoS-атак каждую минуту: исследование Сети
Domo представила 11-й ежегодный отчет «Данные никогда не спят», раскрывающий невероятный всплеск глобального использования данных. От бурного развития искусственного интеллекта, когда такие платформы, как ChatGPT, обрабатывают умопомрачительные 6 944 запроса в минуту, до возрождения X (бывший Twitter), в котором каждые 60 секунд появляется 360 000 сообщений.
Ferra.ru / Kandinsky 3
Развлечения занимают центральное место: Spotify транслирует 24 000 часов музыки каждую минуту, пользователи одной запрещенной в РФ соцсети отправляют 694 000 роликов через сообщения, а глобальная аудитория поглощает более 40 лет стримингового контента каждую минуту.
Цифровые расходы достигают небывалых высот: Amazon совершает более 455 000 продаж в минуту, Venmo обрабатывает 463 768 платежей, а DoorDash отмечает заказы еды на общую сумму 122 785 долларов.
Однако на фоне этой цифровой эйфории остро встают проблемы кибербезопасности: каждую минуту киберпреступники совершают 30 DDoS-атак.