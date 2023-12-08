256 микрофонов: как новейшие дроны будут искать выживших в бедствиях людей

Эта передовая система пока что состоит из 48 микрофонов, стратегически расположенных на шасси дронов и образующих слуховое «гнездо». Отличительной особенностью LUCY является ее способность улавливать частоты, выходящие за пределы диапазона человеческого уха, отсеивая такие помехи, как шум ветра и ротора.

Используя передовые алгоритмы искусственного интеллекта, LUCY улавливает критические звуки, такие как крики или хлопки - сигналы, которые могут привести спасателей к выжившим. Затем система передает точные координаты наземным командам, упрощая процесс спасения.

Но на этом инновации не заканчиваются. Исследовательская группа уже работает над усовершенствованной версией, в которой будет 256 микрофонов.

Приготовьтесь к новой эре, когда беспилотники, оснащенные LUCY, станут невольными героями в районах, пострадавших от стихийных бедствий, превращая звуковые волны в спасательные маяки.