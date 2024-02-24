30-летнее издание Vice решила отказаться от своего сайта и уволить сотни людей

Причина? Смещение фокуса на каналы социальных сетей. По словам Диксона, традиционная модель веб-сайта больше не является «экономически эффективной», и теперь компания будет сотрудничать с известными медиаплатформами для распространения своего контента. Это согласуется с недавними трудностями Vice: доходы от рекламы упали, а напрямую достучаться до аудитории становится все сложнее.

Новость сопровождается тяжелой ценой: сокращением сотен рабочих мест. Это произошло вслед за увольнениями в ноябре 2023 года и отменой нескольких шоу. Точное число пострадавших сотрудников пока неизвестно, но, судя по сообщениям, оно может быть значительным.

Будущее самого сайта Vice.com также неясно. Будет ли он полностью закрыт или останется в сети в неактивном состоянии, неизвестно. Компания не ответила на запросы о разъяснениях.

Это знаменует собой значительные изменения для Vice, который начал публиковаться в Интернете в 1996 году. Веб-сайт компании был краеугольным камнем ее идентичности, известной своим смелым и часто противоречивым контентом. Однако меняющийся медийный ландшафт и финансовое давление заставили компанию совершить стратегический поворот.