30-летний европейский спутник приготовился к падению на Землю, но все по плану

Эта миссия началась в апреле 1995 года, и ERS-2 усердно собирал данные о температуре океана, характере ветра, полярных льдах и изменениях в землепользовании. Он также доказал свою неоценимую помощь в отслеживании стихийных бедствий в отдаленных регионах. Влияние спутника не ограничилось только его миссией: технология радарного альтиметра заложила основу для CryoSat — спутника, предназначенного для мониторинга уровня льда на Земле.

После 16 лет его работы ЕКА снизило орбиту спутника, чтобы уменьшить риск столкновения с другими объектами. «В 2011 году мы решили завершить миссию и осторожно снизили высоту», — пояснили в ЕКА. «Это, наряду с мерами по предотвращению фрагментации, уменьшило риск дальнейших столкновений».

Теперь, когда топливо исчерпано, ERS-2 ждет естественная гибель. Несмотря на то, что за ним тщательно следят, время его входа в атмосферу остается неопределенным из-за непредсказуемой солнечной активности: по расчетам, оно составит 20:53 UTC ± 7,48 часа. К счастью, риск для населения минимален, так как большая часть спутника сгорит во время входа в атмосферу.