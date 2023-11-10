5-минутная зарядка для электромобилей: Polestar представила прототип

В предстоящий Polestar 5 GT, производство которого намечено на 2025 год, будут интегрированы XFC-элементы StoreDot, обеспечивающие зарядку от 10 до 80% всего за 10 минут. Это амбициозное предприятие призвано устранить ключевое препятствие на пути широкого распространения электромобилей - быстрое время зарядки.

В случае успеха прототип может проложить путь к тому, чтобы электромобили могли преодолевать 160 км всего за пять минут зарядки, что в перспективе произведет революцию в сфере владения электромобилями.