50-летний культовый зонд NASA начал посылать загадочный двоичный код

Вместо важных научных данных 46-летний космический аппарат передает в Центр управления полетами повторяющийся бессмысленный двоичный код. В то время как другие системы работают, сбой в работе FDS, по словам специалистов, приводит к «застреванию» передачи данных.

Попытки перезагрузить систему не дали никаких результатов, что побудило Лабораторию реактивного движения NASA искать альтернативные решения.

Однако огромное расстояние - 24 миллиардов км от Земли - означает, что даже на выполнение основных команд «Вояджеру-1» требуется 45 часов.