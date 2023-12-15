Наука и технологии
02:15, 15 декабря 2023
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50-летний культовый зонд NASA начал посылать загадочный двоичный код

Космический зонд «Вояджер-1», запуск которого состоялся в 1977 году, столкнулся с необычной неисправностью, из-за которой инженеры NASA ломают голову. Неисправность одного из трех бортовых компьютеров, системы полетных данных (FDS), нарушает передачу данных на Землю.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Вместо важных научных данных 46-летний космический аппарат передает в Центр управления полетами повторяющийся бессмысленный двоичный код. В то время как другие системы работают, сбой в работе FDS, по словам специалистов, приводит к «застреванию» передачи данных.

Попытки перезагрузить систему не дали никаких результатов, что побудило Лабораторию реактивного движения NASA искать альтернативные решения.

Однако огромное расстояние - 24 миллиардов км от Земли - означает, что даже на выполнение основных команд «Вояджеру-1» требуется 45 часов.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
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