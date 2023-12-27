Наука и технологии
14:15, 27 декабря 2023
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720 млрд рублей потратит Россия на освоение космоса за три года

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о выделении огромных финансовых средств на развитие космической отрасли страны. Несмотря на продолжающиеся санкции, правительство будет выделять более 240 миллиардов рублей на эту отрасль ежегодно в течение следующих трех лет, пишет ТАСС.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Мишустин особо отметил распоряжение президента Владимира Путина о распространении механизмов государственной поддержки, разработанных для промышленных инвестиционных проектов, на ракетно-космическую сферу и принять меры для развития экспорта, ориентированные на потенциальные рынки Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

По его словам, за развитием космической отрасли стоят прежде всего люди, они «своими знаниями и трудом» достигают поставленных целей. Поэтому необходимо «выстроить грамотную работу со специалистами, с молодежью, создать для них достойные условия, чтобы не допустить утечки квалифицированных кадров, которые задействованы в отраслевой науке и в производстве», — отметил Мишустин.

Автор:Булат Кармак
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