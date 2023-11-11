Наука и технологии
18:00, 11 ноября 2023
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А король-то дутый: Amazon украла патенты для создания своей умной колонки: теперь она должна $46,7 млн

В результате громкого судебного разбирательства компания Amazon была признана виновной в нарушении четырех патентов, принадлежащих компании VB Assets (бывшая VoiceBox Technologies), при производстве широко популярных смарт-колонок Echo и виртуального помощника Alexa. Федеральный суд штата Делавэр постановил, что Amazon должна выплатить вышеуказанную сумму не единовременно, а в виде постоянных платежей роялти.

Rahul Chakraborty

Rahul Chakraborty

В иске, поданном компанией VB Assets, утверждалось, что она стала первопроходцем в разработке концепции круговой колонки, подключаемой к Интернету и реагирующей на голосовые команды, задолго до появления на рынке колонки Echo от Amazon. VB Assets, которая в настоящее время принадлежит компании Nuance Communications, утверждала, что патенты касаются сетевых разговорных сервисов, голосового пользовательского интерфейса и привязки рекламы к голосовому вводу.

Эта финансовая неудача Amazon произошла на фоне неспокойного времени для Alexa: по некоторым данным, в 2022 г. она могла обойтись технологическому гиганту в 10 млрд долларов.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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