А нейросеть — религия? Британские священники оказались беззащитны перед ИИ

Речь идёт о христианских конфессиях. При этом сами исследователи говорят, что результаты «нужно интерпретировать с осторожностью», потому что влияние технологий на религиозную традицию всё-таки вызывают некоторые сомнения.

Одним из триггеров изучения этой тематики стало проведение чат-ботом ChatGPT службы в Германии, которую посетили 300 прихожан. У части такая «служба» вызвала отторжение из-за того, что у технологии нет «ни сердца, ни души», а некоторые высказали удивление и восторженность, потому что были «приятно удивлены тем, насколько хорошо это работает».

«Оценка AIOE позволяет ранжировать рабочие места, чтобы показать, на какие рабочие места с большей или меньшей вероятностью повлияют достижения в области ИИ, основываясь на способностях, необходимых для выполнения работы», — сказано в отчёте.