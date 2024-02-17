А он всё растёт: BTC достиг $52 тысяч на фоне высокого спроса в США

Аналитики компании CryptoQuant говорят о наметившейся тенденции: на фоне достаточно быстрого притока средств в спотовые биткоин-ETF BTC также начал торговаться с самой высокой премией за последние 9 месяцев. По данным криптобиржи Coinbase, её индекс Coinbase Premium Index, измеряющий разницу в цене BTC на Coinbase по сравнению с Binance, в четверг, 15 февраля, поднялся до 0,12 — самого высокого значения с мая 2023 года.

При этом пиковые значения приходятся на торговые часы США, тогда как в Азии и Европе рост вялый. То есть речь идёт о наибольшей заинтересованности именно американских инвесторов.

По словам основателя компании 10x Research Маркуса Тилена, за последние 30 дней биткоин вырос на 17%, из которых 11% приходятся на торговые часы США.

На момент написания материала цена BTC составила $52309.