Наука и технологии
09:00, 28 ноября 2023
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А вы знали, что часами Samsung Galaxy Watch можно управлять щипками? Где-то мы такое видели

В преддверии Международного дня лиц с инвалидностью Samsung напоминает о своих часах Galaxy Watch, которые, благодаря функции «Универсальные жесты», доступны каждому.

Ferra.ru

Ferra.ru

Ее можно активировать в меню настроек в подменю «Доступность». Основные жесты — это «сжать кулак» и «щипок». Первый жест выбирает элемент, а его двойное использование открывает меню действий или активирует универсальные жесты.

Щипок перемещает к следующему выделенному элементу, а двойной щипок возвращает к предыдущему.

Эти жесты могут быть полезны не только людям с ограниченными возможностями, но и всем пользователям. Однако есть одно «но»: нельзя использовать «Универсальные жесты» и одновременно активировать Google Wallet на часах Galaxy.

Жесты можно активировать только если на часах не установлен экранный замок, в то время как использование Google Pay требует наличия экранного замка по понятным причинам безопасности.

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