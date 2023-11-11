А вы знали, что Илон Маск делает ром? И этим заводом управляет робот

Это «девушка», которая одновременно и лицо компании. Гуманоида разработала корпорация Hanson Robotics, а Dictador адаптировала робота под свои нужды «для представления компании и её ценностей».

Мика заседает в совете директоров: это первый случай, когда работ занимает и такую должность, и принимает решения наравне с людьми и даже управляет ими. Мика может быстро и точно принимать решения на основе данных, а также обучена «быть беспристрастной и стратегической».

Все теряются в догадках, зачем Маск пошёл на такой шаг, будучи человеком с неоднозначным отношением к ИИ. Он является подписантом открытого письма об опасности искусственного интеллекта, и считает, что эти технологии таят в себе опасный для человека потенциал. При этом он считает, что ИИ всё же может иметь и добрые «намерения».