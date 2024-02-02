Аэротакси Archer завершило первый этап летных испытаний

Midnight — это электрический самолет вертикального взлета и посадки (eVTOL), предназначенный для перевозки пассажиров. Дальность полета самолета составляет до 160 км, а скорость — до 240 км/ч.

За последние месяцы компания Archer добилась значительных успехов, в том числе подписала сделки с Atlantic Aviation и NASA по развитию наземной инфраструктуры и изучению безопасности высокоэффективных аккумуляторных систем. Сейчас компания сосредоточена на завершении второго этапа летных испытаний, в ходе которого самолет будет переведен из режима зависания в крейсерский режим. После этого Archer приступит к тщательному процессу получения сертификата типа от Федерального управления гражданской авиации США (FAA).