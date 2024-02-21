Опубликовано 21 февраля 2024, 09:00
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Airbus понесла убытки в € 600 млн из-за проблем с космическими программами
Airbus сообщила о дополнительных затратах в размере € 600 миллионов в 2023 году из-за трудностей с космическими программами. Эти расходы оказались на 200 миллионов выше, чем ранее сообщалось. Представители компании не раскрывают конкретные причины проблем, но отмечают, что это связано с пересмотром графиков, более точными оценками затрат и переоценкой коммерческих рисков.
Ferra.ru
Гийом Фори, генеральный директор Airbus, отметил, что 2023 год стал непростым, и объяснил затраты «слишком оптимистичными предположениями» относительно долгосрочных программ. Он подтвердил, что среди программ, ставших причиной убытков, есть OneSat — новая линейка геостационарных коммуникационных спутников. Однако конкретные суммы, связанные с OneSat, не раскрываются.
Airbus также изучает вопрос о замене двух спутников высокого разрешения Pléiades Neo, потерянных в результате аварии ракеты Vega-C в декабре 2022 года. Компания рассматривает возможность частичной или полной замены.