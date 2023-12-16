Аккаунт китайской ByteDance в ChatGPT заблокировали за сбор данных для своего ИИ

Эта тайная практика не только нарушает этические нормы в сфере ИИ, но и грубо нарушает условия обслуживания OpenAI, прямо запрещающие использовать ее модели для разработки конкурирующих ИИ.

Внутренние документы, полученные The Verge, раскрывают, что ByteDance широко использовала API OpenAI для основополагающего LLM Project Seed на всех этапах разработки, от обучения до оценки. Сотрудники ByteDance, полностью осознавая, что это неэтичная эксплуатация, даже обсуждали методы «обеления» доказательств с помощью «десенсибилизации данных» во внутренней переписке на Lark, платформе обмена сообщениями компании.

OpenAI приостановила учетную запись ByteDance и подчеркнула свою приверженность обеспечению ответственного использования ИИ, заявив, что все пользователи API должны придерживаться политики использования, и любое нарушение может привести к корректирующим действиям, включая прекращение действия учетных записей.

Это разоблачение проливает свет на острую конкуренцию и сомнительную тактику в технологической отрасли, поскольку крупные игроки расширяют границы, чтобы получить преимущество в быстро развивающемся ландшафте ИИ.