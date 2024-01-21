Наука и технологии
Опубликовано 21 января 2024, 00:00
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Аккаунт создателя биткоина в знаменитой соцсети снова «ожил» после долгого простоя

Держатели битокина до сих пор теряются в догадках, кто такой на самом деле создатель BTC Сатоши Накамото. Интерес подогревается его молчанием и редкими высказываниями о судьбах BTC и других криптовалют.
Ferra.ru

Ferra.ru

Но 18 января криптосообщество снова задалось вопросом о личности Накамото, потому что в его аккаунте в соцсети Х появилось новое сообщение — краткое приветствие «Hello world». Предыдущий пост был опубликован в октябре 2023 года, автор от лица Накамото рассуждал о будущем криптовалюты как таковой. Но достаточно быстро пост был удалён.

Несмотря на отсутствие какого-либо явного смысла в последнем сообщении Накамото, пост в считанные дни набрал более 1,8 млн просмотров.

Автор:Андрей Кадуков
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