Акции Arm выросли на фоне сильной прибыли и хайпа вокруг ИИ

Успех Arm зависит от ее энергоэффективных чипов, которые используются почти в каждом смартфоне и многих ПК. Скорректированная прибыль на акцию составила 29 центов, превысив прогнозы в 25 центов, а выручка — 824 миллиона долларов, превысив ожидания в 761 миллион долларов. Кроме того, Arm прогнозирует прибыль на акцию в размере 28−32 центов и продажи в размере 850−900 миллионов долларов на текущий квартал, что превосходит прогнозы аналитиков в 21 цент и 780 миллионов долларов.

Доход от роялти, который получают компании, использующие дизайн чипов Arm, вырос на 11% до 470 миллионов долларов, что обусловлено восстановлением рынка смартфонов и ростом продаж автомобильным и облачным компаниям. Arm ожидает, что доходы от роялти станут одним из ключевых факторов роста.

Кроме того, доходы от лицензионного бизнеса Arm, предлагающего более полные проекты микросхем, выросли на 18% до 354 млн долларов. Этот сегмент выигрывает за счет более высоких лицензионных отчислений за передовые разработки, особенно используемые в приложениях искусственного интеллекта.

Среди пользователей технологий Arm такие компании, как Apple, Google, Microsoft и Nvidia.