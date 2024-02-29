Алюминий в квантовых вычислениях заменили на ниобий

Более десяти лет алюминий господствовал в сфере сверхпроводящих кубитов благодаря более длительному времени когерентности (длительности сохранения информации). Однако ниобий предложил значительные преимущества, такие как: более высокие рабочие температуры, более широкий диапазон частот и магнитных полей.

Несмотря на все эти преимущества, малое время когерентности ниобия не позволяло ему оставаться в стороне. Проблема заключалась в ниобиевом джозефсоновском переходе — сердце квита, отвечающего за обработку информации.

Исследовательская группа под руководством Дэвида Шустера из Стэнфордского университета решила эту проблему, что привело к созданию кубитов на основе ниобия.

Эта разработка знаменует собой большой скачок вперед в области квантовых вычислений. Используя уникальные преимущества ниобия и алюминия, исследователи открыли путь к созданию мощных и универсальных квантовых устройств с более широкой функциональностью и широким применением в различных отраслях, включая медицину, финансы и связь.