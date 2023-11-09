Amazon начал разработку своего ИИ. Компания не боится «инвестировать миллионы»

Подразделение разработки Olympus возглавил бывший руководитель работ над ассистентом Alexa Рохит Прасад. Обучаемая модель ИИ от Amazon обещает быть одним из лучших решений на рынке, так как имеет 2 трлн параметров. Для сравнения, нейросеть GPT-4, на которой работает чат-бот ChatGPT, имеет 1 трлн параметров.

Подробной информации об Olympus не много. Как заявляет сам Amazon, новый ИИ поможет сделать предложения на Amazon Web Services более привлекательными.