06:45, 09 ноября 2023
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Amazon начал разработку своего ИИ. Компания не боится «инвестировать миллионы»
Amazon подтвердил слухи о разработке новой «амбициозной» модели ИИ под названием Olympus. Компания уже вложила в разработку «миллионы долларов».
Christian Wiediger / Unsplash
Подразделение разработки Olympus возглавил бывший руководитель работ над ассистентом Alexa Рохит Прасад. Обучаемая модель ИИ от Amazon обещает быть одним из лучших решений на рынке, так как имеет 2 трлн параметров. Для сравнения, нейросеть GPT-4, на которой работает чат-бот ChatGPT, имеет 1 трлн параметров.
Подробной информации об Olympus не много. Как заявляет сам Amazon, новый ИИ поможет сделать предложения на Amazon Web Services более привлекательными.
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