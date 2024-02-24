Amazon, Nvidia и Microsoft вложились в производителя роботов

Лидером является Джефф Безос, выделивший 100 миллионов долларов через свою инвестиционную компанию Explore Investments LLC. К ним присоединяется Microsoft с 95 миллионами долларов, а Nvidia и фонд, связанный с Amazon, выделили по 50 миллионов долларов. Этот всплеск интереса совпадает с историями успеха в области ИИ, такими как широко популярный чатбот ChatGPT от OpenAI, запущенный в конце 2022 года. Инвесторы явно заинтересованы в изучении возможностей в этом быстро развивающемся секторе.

Изначально рассматривая возможность приобретения Figure AI, OpenAI решила стать инвестором, выделив 5 миллионов долларов. Эта поддержка еще более усиливается благодаря разнообразной группе спонсоров, включая венчурное подразделение Intel, LG Innotek, инвестиционное подразделение Samsung, а также такие известные венчурные фирмы, как Parkway Venture Capital и Align Ventures.

Компания Figure AI, штаб-квартира которой находится в Саннивейле, штат Калифорния, добилась значительных успехов в разработке универсальных человекоподобных роботов. Эти роботы предназначены для навигации в различных средах и выполнения разнообразных задач, начиная от помощи в складских операциях и заканчивая выполнением функций розничной торговли.