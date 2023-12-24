Amazon попыталась идти в ногу со временем, пока генеративный ИИ меняет облачные вычисления

Аналитики считают, что AWS, несмотря на свое устойчивое доминирование, должна адаптироваться к эре генеративного ИИ, чтобы сохранить актуальность. Технология, хотя и впечатляющая, остается экспериментальной и дорогостоящей, поэтому усилия AWS по догоняющему развитию имеют решающее значение для долгосрочного выживания. В качестве символического жеста AWS приняла тысячи представителей стартапов на стадионе Las Vegas Raiders, подчеркнув свое стремление остаться в игре.

Смирившаяся AWS, которая раньше была невосприимчива к конкуренции, теперь осознает необходимость борьбы за бизнес на развивающейся арене облачных вычислений.