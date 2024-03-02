Наука и технологии
Опубликовано 02 марта 2024, 18:45
1 мин.

Amazon приготовилась к массовому тестированию спутникого интернета

Project Kuiper компании Amazon получил разрешение на тестирование сотен прототипов антенн по всей территории США, что усиливает конкуренцию в сфере спутникого интернета в стране. Это значительный шаг для сервиса, призванного конкурировать со Starlink Илона Маска.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила запрос Amazon на эксплуатацию до 1 000 прототипов антенн. Однако тестирование будет проводиться поэтапно, не более 200 антенн будут работать одновременно в течение шести месяцев, начиная с апреля.

Эти испытания позволят проверить работоспособность антенн до начала массового производства. Это говорит о том, что Amazon приближается к финальной стадии разработки проекта.

Хотя цены пока не разглашаются, Amazon ранее раскрыла планы по созданию трех типов антенн. Самая мощная, корпоративного класса, сможет обеспечить скорость загрузки более 1 Гбит/с. Стандартная антенна обеспечивает скорость до 400 Мбит/с, а ее стоимость не превышает 400 долларов. И наконец, портативный вариант со скоростью около 100 Мбит/с предназначен для пользователей, находящихся в пути.

Project Kuiper может быть запущен в бета-версию для первых клиентов во второй половине 2024 года.

Автор:Армен Зангиев
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.