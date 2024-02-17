Amazon раскритиковала законность деятельности Совета по трудовым отношениям США

Суть спора: Amazon утверждает, что структура NLRB, в которой сочетаются судебные, прокурорские и нормотворческие полномочия, нарушает разделение властей, закрепленное в Конституции США. Компания также оспаривает право Совета налагать определенные меры защиты без суда присяжных.

В прошлом месяце SpaceX в своем иске заявила, что NLRB "неконституционна", а компания Trader Joe's последовала ее примеру, посчитав структуру агентства "неконституционной". Даже отдельные сотрудники Starbucks подали аналогичные иски.

Эксперты в области права, такие как Сет Голдштейн, представляющий профсоюзы в этих делах, предупреждают, что эти претензии могут дойти до Верховного суда и подтолкнуть работодателей к тому, чтобы затормозить усилия по созданию профсоюзов, надеясь на решение суда, которое ослабит NLRB.