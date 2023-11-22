Наука и технологии
18:00, 22 ноября 2023
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Amazon запустил программу бесплатного обучения ИИ для двух млн человек

IT-корпорация Amazon запустила бесплатную программу AI Ready для обучения любого желающего навыкам работы в области ИИ. Компания намерена обучить порядка 2 млн человек.

Pexels.com

Pexels.com

Обучение разделено на 8 бесплатных онлайн-курсов, каждый из которых находится в открытом доступе. Желающие получат знания по работе с ИИ, в том числе с генеративными нейросетями, использующимися в работе языковых моделей.

Программа рассчитана до 2025 года. Но цель программы AI Ready не только в обучении желающих, но и в подготовке потенциальных кадров для Amazon, чтобы сократить отставание от Microsoft, Google и других техногигантов.

«ИИ будет самой преобразующей технологией, с которой столкнётся наше поколение, но его потенциал не будет раскрыт полностью, если у нас не будет кадров», — прокомментировал «альтруизм» компании вице-президент Amazon по базам данных, аналитике и машинному обучению Свами Сивасубраманиан.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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