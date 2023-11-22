Amazon запустил программу бесплатного обучения ИИ для двух млн человек

Обучение разделено на 8 бесплатных онлайн-курсов, каждый из которых находится в открытом доступе. Желающие получат знания по работе с ИИ, в том числе с генеративными нейросетями, использующимися в работе языковых моделей.

Программа рассчитана до 2025 года. Но цель программы AI Ready не только в обучении желающих, но и в подготовке потенциальных кадров для Amazon, чтобы сократить отставание от Microsoft, Google и других техногигантов.

«ИИ будет самой преобразующей технологией, с которой столкнётся наше поколение, но его потенциал не будет раскрыт полностью, если у нас не будет кадров», — прокомментировал «альтруизм» компании вице-президент Amazon по базам данных, аналитике и машинному обучению Свами Сивасубраманиан.