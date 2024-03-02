Наука и технологии
Опубликовано 02 марта 2024, 00:45
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AMD впервые достигла рыночной стоимости в 300 миллиардов долларов

AMD достиг значительного рубежа, впервые подняв свою рыночную стоимость до 300 миллиардов долларов.
Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Всего пять лет назад AMD занимала скромное 222-е место в списке крупнейших компаний S&P 500. Однако благодаря устойчивому росту и стратегическим решениям компания стала подниматься по карьерной лестнице с поразительной скоростью. Сегодня она занимает 22-е место.

Недавний взлет AMD отчасти объясняется бурно развивающимся рынком чипов, на котором многие компании-производители переживают значительный рост. Кроме того, компания позиционирует себя как «жизнеспособную альтернативу» лидеру отрасли Nvidia в бурно развивающейся области искусственного интеллекта (ИИ). Этот стратегический шаг привлек интерес инвесторов, что еще больше повысило цену ее акций.

Автор:Армен Зангиев
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