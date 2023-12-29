Наука и технологии
07:30, 29 декабря 2023
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Американская компания купит 1,05 млн биткоинов — 5% от всех существующих

Известный американский криптоаналитик и сторонник BTC Макс Кайзер прокомментировал стратегию компании MicroStrategy во главе с крупным инвестором в криптовалюты Майклом Сэйлором.

Ferra.ru

Ferra.ru

Кайзер объяснил, что Сэйлор придерживается стратегии скупки биткоинов на крупную сумму, по сути, рекордной, которая выражается не столько в фиатных деньгах, сколько в количестве BTC. MicroStrategy купит 1,05 BTC — 5% от всех существующих биткоинов по цене $42110 за монету. Общая сумма — $615,7 млн. Это стратегия обеспечения рыночной доли и стабильности компании через выпуск акций и долговых обязательств вместе с покупкой такого количества биткоинов.

Причём в таком случае Сэйлор побьёт рекорд самого создателя биткоина Сатоши Накамото по количеству удерживаемых монет.

На стратегию MicroStrategy обратили внимание и криптоюрист, апологет BTC, акционер этой компании Джон Дитон. Он полностью поддержал стратегию.

Автор:Андрей Кадуков
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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