Американские компании оказались лидерами по научному изучению и развитию ИИ

Главный критерий оценки — наличие научных публикаций, освещающих проблематику ИИ, а также цитируемость работ. Оказалось, что наибольший вклад по количеству публикаций и проработки тематики ИИ принадлежит компаниям из США, за ними идёт Китай.

Примечательно, что в топ-5 попали американские компании и одна китайская, Huawei, при этом Intel оказалась после китайского конкурента. Яндекс тоже вошла в этот список, заняв 109 место, компания имеет 246 научных публикаций сфере ИИ.

Компании, которых признаны лидерами по вкладу в развитие ИИ: