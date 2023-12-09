Наука и технологии
00:00, 09 декабря 2023
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Американские компании оказались лидерами по научному изучению и развитию ИИ

Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) и центра Epoch AI изучили вклад в развитие сферы искусственного интеллекта и разработку алгоритмов с 2010 года различными компаниями по всему миру.

Ferra.ru

Ferra.ru

Главный критерий оценки — наличие научных публикаций, освещающих проблематику ИИ, а также цитируемость работ. Оказалось, что наибольший вклад по количеству публикаций и проработки тематики ИИ принадлежит компаниям из США, за ними идёт Китай.

Примечательно, что в топ-5 попали американские компании и одна китайская, Huawei, при этом Intel оказалась после китайского конкурента. Яндекс тоже вошла в этот список, заняв 109 место, компания имеет 246 научных публикаций сфере ИИ.

Компании, которых признаны лидерами по вкладу в развитие ИИ:

  • Microsoft — 14550 публикаций;

  • Google — 10094 публикаций;

  • IBM — 9738 публикаций;

  • Huawei — 5 140 публикаций;

  • Intel — 4928 публикаций.

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