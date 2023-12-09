Американские компании оказались лидерами по научному изучению и развитию ИИ
Исследователи Массачусетского технологического института (MIT) и центра Epoch AI изучили вклад в развитие сферы искусственного интеллекта и разработку алгоритмов с 2010 года различными компаниями по всему миру.
Ferra.ru
Главный критерий оценки — наличие научных публикаций, освещающих проблематику ИИ, а также цитируемость работ. Оказалось, что наибольший вклад по количеству публикаций и проработки тематики ИИ принадлежит компаниям из США, за ними идёт Китай.
Примечательно, что в топ-5 попали американские компании и одна китайская, Huawei, при этом Intel оказалась после китайского конкурента. Яндекс тоже вошла в этот список, заняв 109 место, компания имеет 246 научных публикаций сфере ИИ.
Компании, которых признаны лидерами по вкладу в развитие ИИ:
Microsoft — 14550 публикаций;
Google — 10094 публикаций;
IBM — 9738 публикаций;
Huawei — 5 140 публикаций;
Intel — 4928 публикаций.