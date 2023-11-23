Американские силовики вскрыли криптовалютную схему «разделка свиней»

Название организации, стоящей за схемами, не раскрывается. Суть схемы «разделка свиней» в фальшивых криптоинвестициях, когда фейковые проекты «откармливаются для убоя», но средства перечисляются не на счета мошенников, а на разные «базы». Затем мошенники забирают те суммы, которые могут извлечь.

Иными словами, это преступная сеть для создания и представления инвесторам поддельных инвестиционных компаний и криптобирж, убеждая их внести свои деньги, которые затем похищаются.

По словам Марка Тиббса, директора по киберразведке в Mishcon De Reya, наряду с переключением цепочек, обмен монетами и перекрёстные сетевые мосты также стали популярными методами уклонения от правоохранительных органов. «Обмен монет — это децентрализованные протоколы, которые позволяют пользователям обменивать монеты напрямую с другими, без посредников. Межсетевой мост соединяет различные блокчейны и позволяет передавать активы и информацию между ними. Подобные услуги могут использоваться в законных целях конфиденциальности, но ими также можно злоупотреблять для отмывания средств», — подчеркнул эксперт.

В рамках расследования и оперативных действий сотрудники Минюста США и ФБР изъяли $9 млн.