Наука и технологии
Опубликовано 20 января 2024, 01:30
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Американские ученые создали микророботов: быстрых и умеющих ходить по воде

Ученые из Университета штата Вашингтон представили самых миниатюрных и легких роботов на сегодняшний день. Они выполнены в виде жука и водомерки, пишет «Газета.Ru» ссылаясь на статью с Международной конференции Общества робототехники и автоматизации IEEE по интеллектуальным роботам и системам.
Ferra.ru

Ferra.ru

Первый робот имеет массу всего восемь миллиграммов, а второй — 55 миллиграммов, при этом оба способны передвигаться со скоростью около шести миллиметров в секунду как по поверхности воды, так и по суше.

Уникальность микророботов заключается в использовании приводов массой менее миллиграмма, выполненных из сплава с памятью формы. Этот материал изменяет свою конфигурацию при нагревании, после чего возвращается в исходную форму. Такие приводы обеспечивают прочность двигателей без движущихся частей.

Двигатели роботов-жуков состоят из мельчайших проволок диаметром 0,0025 сантиметра, которые подвергаются нагреванию и охлаждению током. Этот процесс позволяет роботам двигать конечностями со скоростью до 40 раз в секунду. В рамках испытаний микроробот смог поднять вес в 150 раз больше своего собственного.

Washington State University

Washington State University

Автор:Булат Кармак
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