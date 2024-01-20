Американские ученые создали микророботов: быстрых и умеющих ходить по воде

Первый робот имеет массу всего восемь миллиграммов, а второй — 55 миллиграммов, при этом оба способны передвигаться со скоростью около шести миллиметров в секунду как по поверхности воды, так и по суше.

Уникальность микророботов заключается в использовании приводов массой менее миллиграмма, выполненных из сплава с памятью формы. Этот материал изменяет свою конфигурацию при нагревании, после чего возвращается в исходную форму. Такие приводы обеспечивают прочность двигателей без движущихся частей.

Двигатели роботов-жуков состоят из мельчайших проволок диаметром 0,0025 сантиметра, которые подвергаются нагреванию и охлаждению током. Этот процесс позволяет роботам двигать конечностями со скоростью до 40 раз в секунду. В рамках испытаний микроробот смог поднять вес в 150 раз больше своего собственного.