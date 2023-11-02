Американский аналог HeadHunter запустил ИИ-консультанта для помощи в поиске работы

Этот инновационный инструмент использует искусственный интеллект и данные LinkedIn для помощи соискателям в поиске, исследовании и подаче заявок на вакансии.

Нововведение появилось на фоне новости о том, что аудитория LinkedIn достигла 1 млрд пользователей, и компания планирует увеличить инвестиции в функции, основанные на искусственном интеллекте.

Ранее в этом году LinkedIn уже внедрял ИИ-функции для своих платных пользователей, включая возможность использовать нейросеть для составления более качественных описаний профилей и сообщений для HR-менеджеров.

Благодаря огромной базе данных о вакансиях, советы LinkedIn гораздо более персонализированы, чем то, что можно было бы получить от других сервисов на базе генеративного ИИ.

Пока функция находится на стадии бета-тестирования и доступна ограниченному кругу подписчиков LinkedIn Premium.