Наука и технологии
14:15, 02 ноября 2023
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Американский аналог HeadHunter запустил ИИ-консультанта для помощи в поиске работы

LinkedIn, американский аналог популярного ресурса по поиску работы HeadHunter, представил новую функцию для своих премиум-подписчиков: ИИ-консультанта по трудоустройству.

Ferra.ru

Ferra.ru

Этот инновационный инструмент использует искусственный интеллект и данные LinkedIn для помощи соискателям в поиске, исследовании и подаче заявок на вакансии.

Нововведение появилось на фоне новости о том, что аудитория LinkedIn достигла 1 млрд пользователей, и компания планирует увеличить инвестиции в функции, основанные на искусственном интеллекте.

Ранее в этом году LinkedIn уже внедрял ИИ-функции для своих платных пользователей, включая возможность использовать нейросеть для составления более качественных описаний профилей и сообщений для HR-менеджеров.

Благодаря огромной базе данных о вакансиях, советы LinkedIn гораздо более персонализированы, чем то, что можно было бы получить от других сервисов на базе генеративного ИИ.

Пока функция находится на стадии бета-тестирования и доступна ограниченному кругу подписчиков LinkedIn Premium.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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