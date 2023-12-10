Американский политик раскритиковал законы страны о криптовалютах

По словам Рамасвами, несмотря на уголовное преследование и другие меры воздействия, государство не может обеспечить работоспособные нормы для безопасности криптоиндустрии. В пример он привёл ситуацию вокруг биржи FTX и её основателя Сэма Бэнкмана-Фрида.

Политик жёстко раскритиковал работу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Он отметил, что не видит пользы в работе такого количества людей в этом ведомстве, и в случае избрания президентом, сразу сократит штат ведомства.

Претензии он предъявил и главе SEC Генри Генслеру. Тот, выступая перед Конгрессом, не смог объяснить, является ли Ethereum ценной бумагой.

«Мошенники, преступники и террористы давно обманывают людей. Наше регулирование должно идти в ногу со временем. Тот факт, что Сэм Бэнкман-Фрид смог сделать это с FTX, подтверждает неработоспособность текущих норм», — заявил Рамасвами.