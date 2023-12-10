Американский политик раскритиковал законы страны о криптовалютах
Американский политик, кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что текущие нормы регулирования криптовалют в стране неэффективны. Это его ответ на претензии Минюста США к криптобирже Binance.
Gage Skidmore / Wikimedia Commons
По словам Рамасвами, несмотря на уголовное преследование и другие меры воздействия, государство не может обеспечить работоспособные нормы для безопасности криптоиндустрии. В пример он привёл ситуацию вокруг биржи FTX и её основателя Сэма Бэнкмана-Фрида.
Политик жёстко раскритиковал работу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Он отметил, что не видит пользы в работе такого количества людей в этом ведомстве, и в случае избрания президентом, сразу сократит штат ведомства.
Претензии он предъявил и главе SEC Генри Генслеру. Тот, выступая перед Конгрессом, не смог объяснить, является ли Ethereum ценной бумагой.
«Мошенники, преступники и террористы давно обманывают людей. Наше регулирование должно идти в ногу со временем. Тот факт, что Сэм Бэнкман-Фрид смог сделать это с FTX, подтверждает неработоспособность текущих норм», — заявил Рамасвами.