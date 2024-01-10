09:45, 10 января 2024
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Американский стартап придумал инструмент для поиска ошибок генеративного ИИ
Американский стартап Patronus AI представил инструмент SimpleSafetyTests для проверки ответов генеративного ИИ (genAI), которые от технологий получают пользователи. Потому что, учитывая темпы развития ИИ, нельзя не столкнуться с некорректными ответами, ошибками и даже фейками.
Ferra.ru
Инструмент от Patronus AI — система «предсказания» следующего ответа, с учётом логики диалога и контекста. Отталкивается SimpleSafetyTests и от источников, которым должен соответствовать конкретный диалог.
По мысли разработчиков, поиск и предотвращение ошибок ИИ важен, потому что по мере развития этих инструментов, включая чат-боты, и улучшения имитации естественного языка скоро будет невозможно отличить поддельные результаты от настоящих со всеми вытекающими.