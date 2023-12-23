Анализ рынка: женщинам в IT придется ждать равенства 283 года

Управляющий директор BCS Джулия Адамсон подчеркивает острую необходимость радикального пересмотра, призывая к более инклюзивной культуре в сфере IT, чтобы задействовать неиспользованные таланты. В отчете подчеркивается, что разнообразные команды имеют «решающее значение для создания технологических решений, которые находят отклик в обществе», особенно в таких областях, как искусственный интеллект в медицине или финансах.

Отчет также проливает свет на разрыв в оплате труда, показывая, что женщины-специалисты в области IT зарабатывают на 8% меньше, чем их коллеги-мужчины.