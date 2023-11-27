Наука и технологии
11:15, 27 ноября 2023
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Аналог интернета Starlink, от Huawei, успешно прошел первые испытания

Huawei совершила значительный прорыв, успешно проведя первые испытания спутниковой интернет-сети на низкой околоземной орбите (LEO), аналогичной сервису Starlink от SpaceX.

Ferra.ru

Ferra.ru

Информация об испытаниях была опубликована на китайской социальной платформе Weibo. В ходе презентации было показано, что испытания LEO спутниковой связи позволили достичь скорости загрузки до 660 Мбит/с.

Ван Цзюнь, ведущий специалист лаборатории беспроводных технологий 6G Huawei, поделился подробностями на мероприятии Aerospace Information Industry International Ecosystem Event, прошедшем в Чунцине, Китай.

Huawei давно интересуется возможностью спутниковой связи для своих смартфонов. Так, недавний Mate 60 Pro уже имеет возможность подключения к геостационарным спутникам.

Однако эти спутники находятся на то чтобы значительно выше, чем их LEO-аналоги, что ограничивает скорость соединения. LEO спутники, будучи значительно меньше по размеру, обеспечивают более высокие скорости сети и экологическую устойчивость, так как в случае аномалии они сгорают в атмосфере Земли.

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