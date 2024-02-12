Appin начала «запугивать» новостные издания после скандала со взломом

В ноябре 2023 года агентство Reuters опубликовало разоблачение Appin, в котором подробно рассказывалось об их предполагаемом участии в хакерских атаках по найму. Appin, через AOATC, направил юридические письма в новостные организации с требованием удалить статью Reuters и другой связанный с ней контент.

EFF, представляющая TechDirt и MuckRock Foundation, оспорила эти требования, утверждая, что постановление индийского суда, на которое ссылается Appin, относится только к Reuters и Google. Несмотря на вмешательство EFF, более 20 статей были удалены различными изданиями.

Этот инцидент вызывает опасения по поводу возможности стратегических судебных исков, направленных на то, чтобы заставить замолчать критикующие СМИ и подавить свободу слова.

Что дальше? EFF продолжает противостоять юридическому давлению Appin и защищать право новостных организаций сообщать о деятельности компании. Исход этого дела может иметь значительные последствия для будущего журналистских расследований и свободы прессы в цифровую эпоху.